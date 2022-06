Allegri ha fretta di chiudere ma Di Maria ancora riflette: due offerte sul tavolo del Fideo

vedi letture

La Juventus, spiega Il Corriere dello Sport, ha fretta di chiudere due colpi. Il primo porta ad Alvaro Di Maria che è la priorità di Massimiliano Allegri: la Juventus ha già fatto le sue offerte, la prima da 5,5 milioni per un solo anno, la seconda per due stagioni a 7,5 per sfruttare il Decreto Crescita. Ora sarà il Fideo a decidere: si è preso del tempo per riflettere, l'alternativa che rimbalza dalla Germania resta quella di Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte.