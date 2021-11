Allegri: "La Juve non poteva vincere 20 Scudetti di fila, non è una vergogna dirlo..."

vedi letture

Pensavi di trovare prima la quadra di questa Juve? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta - gara valida per la 14esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Quando ho parlato col presidente mi è stato chiesto di lavorare insieme alla società per far tornare la Juventus un mix di sostenibilità e risultati. Se poi questi risultati arrivano in un anno, sei mesi o due anni lo vedremo, noi ci mettiamo tutto l'impegno affinché succeda questo. Però credo che, e non è una vergogna dirlo, la Juve non potesse vincere per 20 anni di seguito. Era normale che l'Inter e il Milan tornassero a grandi livelli, il Napoli stesso e l'Atalanta è una realtà. In questo momento la squadra ha bisogno di lavorare, ci sono stati cambiamenti in rosa, ma ci vuole un attimo di pazienza. Potevamo fare meglio, sicuramente, ma non c'è un valore assoluto come tre anni fa nel campionato italiano e questa è una cosa ben chiara. Con la società siamo allineati, sappiamo dove vogliamo andare".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Massimiliano Allegri