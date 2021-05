Allegri rivorrebbe Pjanic ma la plusvalenza ora è un boomerang: il bosniaco costa troppo

vedi letture

Il futuro di Miralem Pjanic sembra destinato ad essere lontano dal Barcellona, ma un suo ritorno alla Juventus al momento appare tutt'altro che semplice. Lo spiega Sportmediaset che racconta di come gli ostacoli tecnici ed economici non manchino, nonostante il bosniaco sia un pallino di Massimiliano Allegri. Non bisogna scordare che il Barça lo ha acquistato per la cifra monstre di 60 milioni di euro più bonus nel 2020, nell'ambito del maxi scambio con Arthur, e rivenderlo oggi comporterebbe certamente una grossa minusvalenza per i catalani.