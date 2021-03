Allegri: "Spiace che la Juventus sia uscita, in Champions meritava. L'addio? E' stato naturale"

A Sky Sport parla Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. "Mi spiace che la Juventus sia uscita, nelle due partite meritava di passare. Io e l'addio alla Juventus? Sono stato cinque anni lì, è stato naturale dividersi così. Ora mi spiace che oggi abbia perso ma diamo i meriti al Benevento: ha fatto una gara importante, veniva da una gara contro la Fiorentina dove non era nella condizione ideale. Inzaghi l'ha preparata bene, parliamo di chi fa le cose bene, non solo di chi fa le cose che non vanno bene".

Ancora sull'addio alla Juve "C'è stata una diversità di vedute. Eravamo d'accordo quasi su tutto, non ci siamo neanche resi conto di fatto che ci siamo divisi. Io sono in ottimi rapporti con Andrea, sono stati cinque anni irripetibili, ci siamo divertiti, c'è stata alchimia, sono stati presi giocatori importanti".