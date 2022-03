Allegri su Vlahovic: "Alla Juventus la palla pesa di più. Ieri gli ho detto dove può migliorare"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa anche di Dusan Vlahovic, del suo impatto sulla squadra e della possibilità di concedergli un turno di riposo contro la Samp: "Sono contento del suo lavoro, non era facile, quando arrivi alla Juventus devi avere un'attenzione diversa. Quando arrivi qui la palla è più pesante. Dusan sta lavorando bene, deve migliorare come tutti. Ci ho parlato ieri, deve essere più pulito nel gioco, quello deve essere un suo obiettivo principale per sprecare meno energie fisiche ed alzare il suo livello di qualità tecnica. Ma è arrivato dalla Fiorentina e bisogna dargli tempo per arrivare a questi livelli. In questo momento in generale c'è uno spirito buono, il calcio però si gioca su un filo. Una partita come Real Madrid-PSG ne è l'esempio, quando tutto filava liscio ecco l'imprevisto. Devi stare attento, sennò scivoli e ti fai male. Ancora non abbiamo fatto niente, speriamo di fare i conti il 28 maggio. Su Vlahovic vediamo domani, devo decidere".

