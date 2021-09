Allegri: "Tre risultati negativi non cambiano le valutazioni sui singoli: o sei bravo o sei scarso"

"Tre risultati negativi non devono cambiare le valutazioni sui singoli: o sei bravo o sei scarso, non è che se vinci sei bravo o viceversa. Però la vittoria ci mette nella condizione di affrontare il girone nel migliore dei modi". Parole e pensieri di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che dopo il primo successo stagionale s'è così espresso - in conferenza stampa - sulle qualità dei suoi. "La gestione della palla - prosegue - è stata fatta in modo migliore, in fase difensiva ci siamo troppo allungati: lavorando possiamo migliorare tante cose, dipende anche da chi affrontiamo ovviamente".

