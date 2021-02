Altobelli: "Lukaku e Ibra devono essere un esempio, spero in una stretta di mano domani"

L'ex Inter Alessandro "Spillo" Altobelli è stato intervistato da Tuttosport in vista del derby di Milano: "Lukaku e Martinez possono essere gli uomini decisivi per i nerazzurri. Mentre Hernandez e Ibrahimovic quelli potenziali per il Milan. La lite Ibra-Lukaku? Sono cose che ci sono sempre state nel calcio, penso che dopo quello che è successo si debba ripartire da zero. Sono due grandi uomini, devono essere un esempio. Mi aspetto che si diano la mano, sono il simbolo di una grande città.

Chi vince?

"Il derby è una gara che fa storia a sé. Io ovviamente tifo per l’Inter. Mi auguro che sia una partita come quelle di una volta, senza pensare troppo alla tattica. Divertente e con tante azioni da gol, da una parte e dall’altra".