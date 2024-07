Ufficiale Altro rinnovo per l'Empoli di D'Aversa: Pezzella ha prolungato il contratto fino al 2026

Giornata di rinnovi in casa Empoli. Dopo quello di Alberto Grassi, il club toscano ha comunicato di essere riuscito a trovare l'intesa pure con Giuseppe Pezzella, che resterà per altri 2 anni in azzurro. Di seguito la nota integrale: "Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Giuseppe Pezzella per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione".

Di seguito il post originale pubblicato sull'account Instagram dell'Empoli: