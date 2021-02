Alvaro Morata non ha preso parte all'allenamento di oggi: il comunicato della Juventus

Alvaro Morata non ha preso parte all'allenamento odierno della Juventus. A renderlo noto lo stesso club campione d'Italia, che ha fatto il punto sulla seduta di oggi tramite il suo sito ufficiale. Ecco il comunicato.

"A tre giorni dal match del Bentegodi contro il Verona di sabato sera (fischio d’inizio alle ore 20.45), la Juve continua ad allenarsi con grande intensità al Training Center. L’obiettivo dei bianconeri è quello di prepararsi al meglio per la sfida contro i veneti che darà inizio a una sette giorni che li vedrà impegnati in tre partite (contro Verona, Spezia e Lazio). Per preparare al meglio il primo dei tre appuntamenti il gruppo si è focalizzato su due aspetti durante la sessione odierna: possessi ed esercitazioni tecnico-tattiche. Non ha partecipato all’allenamento odierno Alvaro Morata, che prosegue il suo recupero dall’infezione virale. Domani la squadra si troverà nuovamente al mattino al Training Center per una nuova giornata di lavoro".

La Juventus nel prossimo turno di campionato affronterà l'Hellas Verona al Bentegodi.