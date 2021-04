Amrabat MVP contro la Juve: "Felice per i complimenti del presidente e dei tifosi. Ora 5 finali"

vedi letture

Sofyan Amrabat è stato votato Man of the Match della sfida contro la Juventus. Un riconoscimento che fa molto piacere all'ex centrocampista dell'Hellas Verona, come ha ammesso ai canali ufficiali della Fiorentina: "Dico grazie ai tifosi, sono molto contento. È stata una partita difficile, contro una grande squadra e poi faceva molto caldo. Sono felice per i complimenti del presidente ma penso che dobbiamo vincere. Ora ci aspettano cinque finali, cinque gare importanti, penso che bisogna continuare su questa strada e vincere contro il Bologna".

Le difficoltà legate al Ramadan: "Non è facile allenarsi e giocare quando non bevi e mangi, ma mi sento bene e durante le partite ho energia. Dopo è normale essere stanchi".

La posizione in campo: "Gioco dove la squadra ha bisogno, non c'è differenza di posizione"