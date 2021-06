Ana Martins Gomes: "Il crimine organizzato opera nel calcio, attraverso gli intermediari"

Raggiunta da Report, Ana Martins Gomes, vice presidente della commissione d’inchiesta della Ue su corruzione ed evasione, ha commentato il ruolo di Malta (dove la trasmissione di Rai3 ha indagato sugli uffici di agenti quali Raiola e Pastorello ivi presenti) all’interno del sistema di riciclaggio ed evasione: “Malta è la capitale. un grande hub per il riciclaggio di denari”.

Il crimine organizzato è entrato nel calcio?

“Non ho dubbi. In alcuni casi manipolando i piccoli club ma non ho dubbi che a livello dei grandi club sia presente anche il crimine organizzato che opera attraverso le transazioni dei calciatori. Qual è il ruolo di questi intermediari? Se non quello di organizzare i sistemi per ripulire denaro, i sistemi per fare grandi profitti che non servono gli interessi dello sport ma quelli del crimine organizzato, incentivando questa enorme industria”.