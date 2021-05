Anche Boga annuncia l'addio al Sassuolo. 3 anni dopo e con 18 esultanze neroverdi

"Dopo tre anni qui, è il momento giusto per salutare". Non solo Roberto De Zerbi, anche il matrimonio fra il Sassuolo e Jeremie Boga è destinato ad interrompersi al termine della stagione. Vorrebbe fare lo step successivo, Boga, dopo l'esplosione e l'affermazione in maglia neroverde. E chissà, magari potrebbe proprio seguire De Zerbi allo Shakhtar: "Se c'è la possibilità di seguire l'allenatore, perché no?", ha confessato il classe '97.

Un triennio di crescita, dribbling e gol - Dopo le esperienze con Rennes, Granada e Birmingham, Boga è arrivato al Sassuolo nel 2018: inizialmente in prestito, per poi essere riscattato dal Chelsea. Ad oggi sono 85 le presenze neroverdi dell'esterno d'attacco, con 7 assist e 18 gol all'attivo. Il primo anno, quello dell'ambientamento, furono 25 le presenze con 3 gol e 1 assist. Poi l'esplosione al secondo anno, con 11 reti e 4 assist in 34 presenze. L'ultima stagione, quella ancora in corso, è stata fortemente caratterizzata dagli stop: prima il Covid, poi i problemi muscolari ne hanno condizionato il rendimento che con una partita ancora da giocare racconta di 26 presenze con 4 gol e 2 assist.