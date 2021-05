Anche i ricchi vincono: il City raggiunge la prima finale di Champions dopo aver speso 1,8 miliardi

Poteva la Superlega salvare le casse delle grandi squadre, oppure i magnati avrebbero comunque continuato a spendere e spandere in barba a qualsiasi codice etico, morale e soprattutto economico? La creazione di un brand come quello del Manchester City è un evidente mix tra spese pazze e un campionato straordinariamente competitivo che, però, non aveva mai visto gli Skyblues raggiungere la finale di Champions League. Se è vero che lo United è l'attuale favorito per l'Europa League, i vicini chiassosi del City potrebbero vincere il primo trofeo intercontinentale, il trentaduesimo per Guardiola.

Per chi pensa che non ci sia grande pressione in Premier non ha mai visto una conferenza stampa di Guardiola. Nell'autunno del 2019, quando l'avversario era l'Atalanta, le domande erano tutte sulla possibile vittoria in Champions League. Su quale è l'unica speranza e attesa nella Coppa più importante di tutte. Guardiola era subissato dai quesiti, proprio perché gli arabi avevano speso tantissimo per cercare, finalmente, la Coppa dalle grandi orecchie.

Nella sfida lanciata con il Paris Saint Germain ieri c'è stato un vincitore. Dopo il match point dello scorso agosto, quando il PSG non ha chiuso la propria ottima cavalcata europea, ora è il City ad avere il servizio per vincere questo prima battaglia. Lo fanno dopo avere speso 1,8 miliardi di euro: nell'ultima estate con Ruben Dias, Nathan Aké e Ferran Torres. Prima era Cancelo, Rodri, Mahrez, Laporte, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, de Bruyne, Aguero, Dzeko, Tevez. In un'accelerazione quasi centripeta di investimenti (alcuni senza senso, altri ottimi) il City può finalmente esultare a Istanbul. Non è detto che vinca, ma la sensazione è che questo sia il loro anno.

Manchester City: 1.858 milioni di euro

2020-21 – 177,8 milioni – Ruben Dias, Nathan Aké, Ferran Torres

2019-20 – 159,5 milioni – Joao Cancelo, Rodri, Angelino, Pedro Porro

2018-19 – 78,6 milioni – Mahrez

2017-18 – 317,5 milioni – Laporte, Mendy, Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo, Douglas Luiz

2016-17 – 215 milioni – Stones, Sané, Gabriel Jesus, Gundogan, Claudio Bravo, Nolito, Marlos Moreno

2015-16 – 208,2 milioni – De Bruyne, Sterling, Otamendi, Delph, Roberts, Unal

2014-15 – 102,8 milioni – Mangala, Bony, Fernando, Caballero

2013-14 – 115,5 milioni – Fernandinho, Jovetic, Negredo, Navas, Demichelis

2012-13 – 62 milioni – Javi Garcia, Nastasic, Rodwell, Sinclair

2011-12 – 91 milioni – Aguero, Nasri, Savic, Clichy

2010-11 – 183,6 milioni – Dzeko, Touré, Balotelli, Silva, Kolarov, Milner, Boateng

2009-10 – 147 milioni – Adebayor, Tevez, Lescott, Santa Cruz, Touré, Barry, Johnson