Anche il Manchester City verso la rinuncia alla Superlega! Il club ha già avvertito gli organizzatori

Giornata ricca di colpi di scena nel Regno Unito. Negli scorsi minuti è uscita la notizia del Chelsea disposto a una clamorosa inversione a U per quel che riguarda l'adesione alla Superlega. Ma non sarebbero solo i londinesi i grandi pentiti: infatti secondo quanto riportato dal Sun anche il Manchester City è pronto a fare un passo indietro. Il club avrebbe infatti già avvisato gli organizzatori di non voler far più parte del progetto.