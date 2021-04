Anche la Juve in corsa per Wijnaldum a parametro: i possibili scenari secondo Marca

Il Barcellona resta la grande favorita nella corsa a Georginio Wijnaldum, centrocampista in scadenza di contratto col Liverpool, ma non certo l'unica pretendente. Come riporta Marca, sull'olandese ci sarebbero infatti almeno altre tre big europee: Chelsea, Paris Saint-Germain e Juventus. Allo stesso tempo, i Reds di Klopp non hanno ancora rinunciato all'idea di perdere il classe '90. Tre scenari possibili (Liverpool, Barça o altra strada), insomma, che alimentano giorno dopo giorno i rumors sul futuro del forte ex Newcastle.