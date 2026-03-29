Anche Pato tifa Italia: "Ho scritto a Gattuso, ma il Mondiale lo vincerà il Brasile"

L'ex attaccante del Milan e della Nazionale brasiliana, Alexandre Pato, ha parlato di alcuni ricordi legati al suo periodi in rossonero e non solo. "Gattuso? Lo stimo tanto, è una brava persona", le sue parole a Sportitalia riportate da MilanNews. "Allegri è bravissimo, è tosto, un vincente. A Rino ho mandato un messaggio dopo la vittoria dell'Italia dell'altra sera. Si merita questo accesso al Mondiale, spero tanto che ci riesca. Non è facile, lo so, però tifo tanto per lui, per l'Italia. Però il Brasile vincerà questo Mondiale (ride, ndr)".

Riguardo a Paolo Maldini ha poi raccontato sul suo incrocio con lui: "Per me è un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco. Vedevo lui che dopo l'allenamento continuava ad allenarsi. Era un personaggio che tu guardavi e dicevi "Quello è una persona da seguire". Due, tre settimane fa con mia moglie a Milano lo abbiamo visto su un cartellone ed ho detto "Ora fa il modello (ride, ndr)". Lui è bravissimo, ho tanta stima per lui".

Una battuta poi riguardo a suo figlio: "Se sarà lui il prossimo brasiliano a giocare nel Milan? Speriamo che il Milan lo prenda. Lavorerò bene con lui, non sarà facile per il Milan".