Pato prima di Milan-Inter: "Allegri farà la stessa cosa del 2011. Mi aspetto tanto da Leao"

L'ospite di eccezione di questa sera di Milan TV è Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, che ha ricordato il 3-0 del Diavolo nel 2011 contro i nerazzurri: "Queste partite non si dimenticano mai, neanche i tifosi. Loro sono vicini, e la sensazione è che oggi potrebbe essere uguale a quella partita".

Che cosa le viene in mente se ripensa ad Allegri 15 anni fa?

"Lui farà la stessa cosa oggi. Li prenderà nello spogliatoio e dirà che bisogna vincere. Speriamo che possa vincere ancora".

Quando è a San Siro cosa sente?

"È la prima volta che vedo un derby da spettatore. È la stessa cosa. Oggi in camera mi sono preparato le mie cose per questo derby. Sono molto nervoso, perché è una partita strana, ma il Milan può vincere".

C'è qualcuno che la incuriosisce?

"Leao è un mio amico, però può fare tanto. Può cambiare la partita. Poi c'è Modric che ti dà l'esperienza. Mi aspetto tanto da Leao e spero faccia dei gol".