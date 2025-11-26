Ancora un gol per l'Atalanta, Eintracht scomparso in 5 minuti: il 3-0 è di De Ketelaere
TUTTO mercato WEB
Arriva anche il 3-0, quattro minuti dopo l'1-0 e due minuti dopo il 2-0. In un battito di ciglia l'Atalanta chiude la pratica Eintracht Francoforte. Il tris porta la firma di De Ketelaere: azione lunga della Dea, Scamacca servito a centro area sbatte sulla traversa, ma sulla ribattuta arriva l'ex Milan che di potenza sfonda la rete per il 3-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile