Andrew Ramsey e la sua AAR Analytics: così si svilupperà il mercato del nuovo Spezia

Il dopo Meluso per lo Spezia sarà un calciomercato che si baserà sugli algoritmi, sulla tecnologia. E soprattutto su Andrew Ramsey, uomo chiave del nuovo progetto che sarà il vertice della piramide del calciomercato dello Spezia e del Sonderjyske, l'altro club della famiglia Platek.

Ramsey ha fondato AAR Analytics, un sistema che si basa non solo su dati e algoritmi, ma sull'intelligenza artificiale per individuare gli atleti più interessanti. E questo sistema - scrive 'Cittadellaspezia.com' - sarà alla base delle scelte della società dopo le richieste dell'allenatore.

Il sistema avrà un fulcro di centralità al momento della scelta dei calciatori da trattare, secondo uno schema non del tutto nuovo. Dopo le richieste del tecnico ogni scout compilerà una lista che corrisponda ai criteri espressi, già "approvata" dalla tecnologia della AAR Analytics, che permette una scrematura iniziale. Ramsey e il gruppo di lavoro la vagliano, settando la priorità degli obiettivi a seconda del punteggio e dei report redatti durante lo scouting dal vivo. Individuato il profilo, si parte con le trattative, a seconda del budget che si intende mettere a disposizione.

Ci sarà anche una rete scouting molto dettagliata e capillare. La suddivisione degli scout avverrà per area di interesse, con attenzione all'Europa ma non solo. "Professionisti che facciano capo a Ramsey saranno schierati anche in Sudamerica e Nord America", si legge.