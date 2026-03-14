Apprensione al Maradona per Banda: l'attaccante si accascia ma riprende subito conoscenza
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Attimi di apprensione al Maradona. A tre minuti dalla fine è calato il silenzio sullo stadio: il leccese Banda sembra aver accusato un malore ma ha ripreso subito conoscenza, come ha confermato il team manager salentino a DAZN. Il giocatore è stato accompagnato fuori dal campo in barella; applausi dei tifosi napoletani, si riprende a giocare dopo quasi tre minuti.
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