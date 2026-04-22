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Lecce in ritiro a Bussolengo in vista dell'Hellas Verona: Banda si è allenato a parte

Lecce in ritiro a Bussolengo in vista dell'Hellas Verona: Banda si è allenato a parte TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 15:24Serie A
Niccolò Righi
fonte dall'inviato, Pierpaolo Verri

Continua la preparazione del Lecce in vista del match contro l'Hellas Verona. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco, che si trova a Bussolengo in ritiro, è scesa in campo questa mattina allo Stadio Comunale di Villafranca.

Tra tutti i convocati dal tecnico abruzzese che si trovano in ritiro in Veneto, l'unico a non essere sceso regolarmente in campo assieme al resto dei compagni è l'attaccante zambiano Lameck Banda, che ha proseguito con un lavoro differenziato per recuperare dall'acciacco fisico accusato nel corso dell'ultimo match contro la Fiorentina.

La sua presenza è dunque in dubbio per la gara contro l'Hellas Verona. Per quanto riguarda gli assenti, invece, oltre a Berisha, Gaspar, Sottil e Fofana, rimasti a Lecce per continuare a seguire i programmi di recupero dei rispettivi infortuni, si dovrà aggiungere lo squalificato Tiago Gabriel.

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