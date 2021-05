Arsenal-Villarreal 0-0 dopo il primo tempo: ai Gunners serve il gol, per ora solo palo

Non si sblocca, dopo i primi 45', la semifinale di ritorno tra Arsenal e Villarreal, che vale un posto in finale di Europa League: per i Gunners due occasioni molto importanti entrambe firmate da Aubameyang, mentre gli spagnoli hanno faticato a farsi vedere con concretezza dalle parti di Leno, complice un infortunio che ha tolto di mezzo Chukwueze, sicuramente il più pericoloso e intraprendente tra gli ospiti. Per i londinesi anche un palio: dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore, colpo al volo di esterno da parte di Aubameyang con la sfera che colpisce il palo prima di finire a lato. A fine frazione invece Rulli deve controllare in due tempi una conclusione ravvicinata dello stesso gabonese.

