Arthur e il viaggio a Dubai. Nuove polemiche in casa Juve: oggi rientrerà alla Continassa

vedi letture

Sorridente in compagnia di lemuri e giraffe, senza mascherina. Così Arthur si è lasciato immortalare durante la sua visita a Dubai, in questo caso nello zoo privato dello sceicco. Uno scatto che non ha mancato di sollevare polemiche, legate al viaggio del centrocampista brasiliano della Juventus nonostante il Piemonte sia in zona rossa e l’Italia in sostanziale lockdown. Non la prima volta nel caso dei bianconeri, come ricorda il Corriere dello Sport, che evidenzia come il viaggio verso gli Emirati Arabi Uniti sarebbe legittimo se, per esempio, avvenuto per ragioni di lavoro (e potrebbe esservi un qualche accordo pubblicitario dietro). La Juve, scrive il quotidiano romano, fa sapere che Arthur godeva di alcuni giorni liberi e pertanto non era sotto il controllo del club: oggi è comunque atteso per la Continassa, senza necessità di sottoporsi a un tampone dopo il rientro in Italia (ma chiaramente dovrà svolgere quelli richiesti dal protocollo), per riprendere la preparazione.