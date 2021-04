Asse Juventus-Lione: il riscatto di De Sciglio può portare a Torino Aouar o il baby Cherki

vedi letture

Nelle prossime settimane, spiega Tuttosport, Juventus e Lione si incontreranno per discutere del futuro di Mattia De Sciglio, la cui volontà sembra essere quella di restare all'Olympique. La permanenza del terzino in Francia però potrebbe essere collegata ad almeno altri due nomi che potrebbero fare il percorso inverso: che Paratici sia sulle tracce di Houssem Aouar non è un segreto, ma la valutazione continua a sfiorare i 50 milioni di euro e la concorrenza è forte (Real Madrid su tutti). Il secondo nome è quello di Rayan Cherki, fantasista classe 2003 che in stagione ha collezionato 24 presenze con 3 gol e 3 assist. Il tutto senza dimenticare ovviamente il nome di Memphis Depay, pezzo pregiatissimo del prossimo mercato su cui è forte il Barcellona.