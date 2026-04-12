Aston Villa, infortunio per Emiliano Martinez: salta il Forest. In dubbio con il Bologna?

Mentre viene giù il diluvio al City Ground, casa del Nottingham Forest, l'Aston Villa di Unai Emery si ritrova in una lotta serrata per strappare un posto in Champions la prossima stagione. Ma un colpo di scena ha colto di sorpresa tutti i tifosi ospiti accorsi per sostenere i Lions: l'assenza di Emiliano Martinez tra i pali all'ultimo minuto.

Il 'Dibu' infatti ha alzato bandiera bianca poco prima del calcio d'inizio del match (iniziato alle ore 15), così il tecnico spagnolo si è visto costretto a cambiare rapidamente scelta tra i pali e schierare Marco Bizot nell'undici titolare. L'estremo difensore olandese si appresta così a collezionare la sua quinta presenza dal primo minuto in Premier League in questa stagione con l'Aston Villa.

Ma come sta Emiliano Martinez? Il numero uno argentino era sceso in campo nelle ultime 15 partite di campionato della squadra di Emery, ma aveva già saltato due gare (Fenerbahce e Tottenham) per infortunio, oltre alla sfida d'esordio della stagione contro il Newcastle. L'unica altra partita di campionato che ha mancato è stata quella contro il Crystal Palace. A ottobre qualche problema al polpaccio e la rinuncia contro il Feyenoord, poi Brighton, Basilea e West Ham saltate nel mese di dicembre per un altro guaio fisico.

Nel pre-partita contro il Nottingham Forest oggi, secondo quanto riferito dal Diario Olé, avrebbe sentito un fastidio durante il riscaldamento e non ha potuto nemmeno terminarlo. Era previsto partisse titolare invece. Un fattore questo di enorme interesse per il Bologna, perché in settimana (16 aprile) ci sarà il ritorno dei quarti di Europa League al Villa Park contro l'Aston Villa. Da capire l'entità effettiva del problema fisico riscontrato.