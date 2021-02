Atalanta, 13^ gara in 42 giorni. Gasperini. "Qualcuno parla a sproposito senza sapere le cose"

vedi letture

"Ok il campionato e la Champions, certamente, ma sapere che a maggio c'è la finale di Coppa Italia ti porta fino a fine stagione con un obiettivo certo e sicuro. Sarà un bello stimolo per tutti". Parla così Gian Piero Gasperini dopo il successo sul Napoli, ai cani ufficiali del club nerazzurro: "Complimenti? In primis vanno fatti ai giocatori, vi assicuro che fare la 13esima partita in 42 giorni non è semplice. Sei settimane di fila di gare tra l'altro molto impegnative. Qualcuno a volte parla un po' a sproposito senza conoscere veramente le difficoltà di giocare così tante partite. Questi ragazzi vanno premiati".