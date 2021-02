Atalanta, Ahmedhodzic firma fino al 2025: resterà in prestito al Malmo

L'Atalanta lavora anche per il futuro. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la Dea ha chiuso per Anel Ahmedhodzic, difensore centrale svedese di origini bosniache del Malmo. Il classe '99, che firmerà fino al 2025, resterà in Svezia fino al termine della stagione.