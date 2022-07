ufficiale Colpo Sheffield, preso Ahmedhodzic dal Malmoe. Era seguito anche da italiane

Colpo per lo Sheffield, che negli scorsi minuti ha ufficializzato l'acquisto di Anel Ahmedhodzic, giovane difensore bosniaco messosi in luce in Europa con il Malmo e in Ligue 1 con il Bordeaux. Il difensore, che ha firmato fino al 2026 e si è già unito al gruppo degli inglesi, era seguito anche da squadre italiane, con il Milan che un anno fa lo aveva valutato e con lo Spezia che lo aveva inserito nella lista dei centrali a cui il club era interessato.