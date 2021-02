Atalanta, al ritorno col Napoli Gasperini perderà Romero (squalificato), ma ritroverà Palomino

Una buona e una cattiva notizia per Gian Piero Gasperini in vista della gara di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, in programma al Gewiss Stadium la prossima settimana. Il tecnico della Dea ritroverà Jose Palomino, che ha scontato stasera il turno di squalifica, ma perderà Cristian Romero, già diffidato, che nella sfida del Diego Armando Maradona ha rimediato un giallo che non gli permetterà di scendere in campo.