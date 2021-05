Atalanta, battere il Milan per storia e futuro: tra 2° e 4° posto ballano 10 milioni

vedi letture

Atalanta-Milan sarà il big match dell’ultima giornata di campionato. I rossoneri inseguono la Champions, mentre gli orobici l’hanno già in tasca. Ma puntano a vincere comunque, non tanto per “aiutare” la Juventus, a sua volta impegnata col Bologna, quanto per sé stessi. Tra il secondo posto e il quarto, come ricorda La Gazzetta dello Sport, ballano infatti circa 10 milioni di euro. Ai 5 di differenza legati ai diritti tv ripartiti dalla Serie A se ne aggiungono infatti 5 derivanti dal market pool UEFA. Senza considerare i tanti record che la Dea scriverebbe con una vittoria: dal record di punti (81, sarebbe la prima volta oltre quota 80), alle vittorie complessive (24) e nel girone di ritorno (14).