Atalanta, c'è la coda per Maehle: Inter e Roma interessate, l'Atletico prepara l'offerta

La vetrina dell'Europeo ha messo in risalto le qualità di Joakim Maehle, trasferitosi all'Atalanta dal Genk nell'ultima finestra di mercato invernale. Secondo il portale fichajes.net, in Italia l'Inter e la Roma avrebbero già manifestato il loro interesse per l'esterno danese. C'è però da fare i conti con la concorrenza dell'Atletico Madrid, che sarebbe pronto a formulare un'offerta al club nerazzurro.