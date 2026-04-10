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Atalanta, c'è ottimismo per Gianluca Scamacca: il centravanti potrebbe farcela per la Juve
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Raffaele Palladino potrebbe avere a disposizione Gianluca Scamacca per la prossima di campionato che vedrà l’Atalanta impegnata con la Juventus. Dal club bergamasco filtra infatti ottimismo sulla possibilità di convocare il centravanti, che ha affrontato non al meglio anche l’ultima convocazione in azzurro.
La decisione definitiva, ovviamente, arriverà nella rifinitura di domattina, ma le sensazioni sono moderatamente positive. Scamacca ha saltato le ultime due giornate per infortunio: in questo campionato ha finora segnato 8 gol, in 20 presenze.
Atalanta-Juventus si giocherà domani alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo.
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