TMW Atalanta, che chance per il 2006 Levak: seconda chiamata di Palladino con la Juventus

L'Atalanta non smette di investire sui giovani. Il settore giovanile della Dea, sotto stretta sorveglianza del coordinatore Roberto Samaden, fa invidia a svariati club d'Italia mentre l'Under 23 di Salvatore Bocchetti viene trascinata da un centrocampista classe 2006 dal futuro luminoso.

Sergej Levak infatti non smette di stupire: il croato dalle lunghe leve, che spicca nel centrocampo nerazzurro con i suoi 1,95 metri d'altezza,

alla prima stagione in Serie C ha già trovato la bellezza di 8 gol stagionali in 34 partite. Strappato alla Roma e soffiato all'Inter la scorsa estate, il ragazzo ha ricevuto anche la prima convocazione con la prima squadra di Raffaele Palladino contro l'Udinese lo scorso 7 marzo.

E non sarà l'ultima. Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, il 19enne Levak riceverà un'altra chiamata prestigiosa da parte del tecnico dell'Atalanta: questa sera (20:45) alla New Balance Arena andrà in scena il big match contro la Juventus e in panchina tra i convocati di Palladino figurerà anche il baby talento croato.

Altro attestato di stima che riflette l'attenzione riposta dall'allenatore napoletano e anche la fiducia totale di tutto il club. Consapevoli di avere tra le mani un giocatore più che promettente. Mentre la Dea rincorre Roma e Juventus per un posto in Champions League la prossima stagione.