TMW Sassuolo, c'è Sergej Levak nel mirino. L'Atalanta lo ha preso a zero dalla Roma

Sergej Levak piace al Sassuolo. Il calciatore è attualmente di proprietà dell'Atalanta, con Palladino che lo ha già convocato diverse volte in prima squadra. Da par suo con l'Under 23 ha segnato otto gol in campionato, aiutando la squadra ad arrivare in zona playoff (che verranno giocati contro la Casertana nel weekend). Levak, preso un anno fa dalla primavera della Roma, ora può essere una buona plusvalenza se i nerazzurri dovessero cederlo al Sassuolo che si è fatto avanti negli scorsi giorni.

Nella Capitale qualcuno non era pienamente convinto di lui. L'estate scorsa ci sono stati interessamenti importanti come quelli di Genoa e Parma, ma anche della Juventus e dell'Inter che pensavano a un percorso nell'Under 23 per poi arrivare in prima squadra. L'Atalanta è stata la più veloce ad agire e anticipare la concorrenza.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Osijek, il centrocampista croato unisce fisicità a tecnica, caratteristiche che hanno fatto venire in mente a molti il profilo di Nemanja Matic. A soli 19 anni, nella passata stagione aveva già lasciato il segno nella Primavera giallorossa con 7 reti e 4 assist. Il rendimento non è calato con il passaggio all'Atalanta, dove ha già timbrato 3 volte: ora il club bergamasco si trova di fronte a un bivio, se tenerlo a completare l'annata con l'Under o cedere alle sirene di mercato che si faranno sentire a gennaio.