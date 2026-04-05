Atalanta, impressiona il 19enne Levak: nell'Under 23 può arrivare in doppia cifra

Sergej Levak è tornato. Lo spilungone (1,95m) del centrocampo dell'Atalanta Under 23 proprio ieri ha forgiato la rete pesantissima del 3-3 per riprendere una gara pazza con il Siracusa. Un tap-in classico, ma l'ennesima presenza del croato classe 2006 in area di rigore avversaria. Infatti, nel corso della stagione si sta distinguendo per continuità pazzesca sotto porta.

Tempo due partite a secco e Levak ha ritrovato subito il gol. Alla sua prima stagione assoluta in Serie C, dopo aver lasciato la Primavera della Roma, il giocatore di Salvatore Bocchetti sta lasciando il segno con la maglia nerazzurra e rubando l'occhio anche ai piani alti del club e al tecnico della prima squadra Raffaele Palladino. Non a caso è già stato convocato per la prima volta tra i "grandi" contro l'Udinese lo scorso 7 marzo, circa un mese fa.

L'Atalanta ha annusato il colpaccio in prospettiva in estate e non se l'è fatto sfuggire, soffiandolo invece non solo alla Roma ma anche all'Inter. E ora il ragazzo di 19 anni ha già toccato quota 8 gol in stagione in 35 partite di Serie C. Ripetendosi dopo il girone d'andata e bucando nuovamente il Siracusa al ritorno in campionato. Ricordiamo, il suo è il ruolo da centrocampista, ma evidentemente il feeling con il gol è innato a giudicare dalla sequela di inserimenti in area. In Croazia, madrepatria, c'è chi lo ha soprannominato "baby Sergej Milinkovic-Savic", nel ricordare alcune caratteristiche specifiche dell'ex centrocampista della Lazio oggi all'Al Hilal. Il futuro è tutto dalla parte di Levak, chissà se riuscirà a raggiungere la doppia cifra di segnature nelle gare rimanenti in campionato.