Atalanta, contro il Real senza tiri in porta. Non accadeva dall'aprile 2019 contro l'Inter

Si è conclusa con la sconfitta interna per 1-0 la gara fra Atalanta e Real Madrid di questa sera al Gewiss Stadium per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. L'Atalanta , stando ai numeri diffusi da Opta ha chiuso il match senza tiri nello specchio. Evento questo che accade per la prima volta da aprile 2019 contro l'Inter in Serie A.