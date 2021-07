Atalanta, da giocatore simbolo a esubero: la parabola di Ilicic. Lo sloveno però non ha offerte

Da giocatore simbolo dell’Atalanta che conquista l’Europa a possibile esubero di lusso con la valigia in mano? La parabola di Josip Ilicic è un rebus. Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, lo sloveno è dato in partenza, ma intanto è ancora a Bergamo e parteciperà al raduno della squadra il prossimo 12 luglio. Al momento - scrive la rosea - dopo gli interessamenti di Milan e Lazio, non ci sono offerte per l'ex Fiorentina. Per questo lo sloveno rischia di cominciare la stagione all'Atalanta ma senza essere centrale nei progetti tecnici del club.