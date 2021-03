Atalanta, Djimsiti: "Contava la testa più di tutto il resto e si è visto. Obiettivi? Vincere la Coppa Italia"

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul campo dell'Hellas Verona: "Era una partita difficile, l'Hellas gioca un calcio simile al nostro. Abbiamo fatto una buona partita, eravamo rammaricati per il ko in Champions con il Real: oggi contava più la testa di tutto il resto. La squadra sta subendo meno gol rispetto al passato? Questa è la strada giusta, prima non eravamo così solidi in difesa".



Gli impegni con le nazionali?

"Forse sono un po' troppe tre gare in 10 giorni, ci sono dei giocatori che fanno fatica a recuperare. Questo è il calendario però, dobbiamo accettarlo"

Cosa serve per raggiungere il secondo posto?

"Dobbiamo dare sempre il massimo e portare i tre punti a casa. Dove dobbiamo crescere? Siamo già cresciuti dal punto di vista della concentrazione, lo si è visto oggi con l'Hellas".

La finale di Coppa Italia?

"Sicuramente è un obiettivo importante, sarà una partita secca. Daremo il massimo per cercare di vincere".