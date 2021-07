Atalanta, dopo Musso si pensa al centrocampo. Accordo col Milan per Pobega

L'Atalanta non vuole fermarsi dopo l'acquisto di Juan Musso. Il club orobico, infatti, continua a sondare il terreno per Koopmeiners e Pobega: le richieste da parte dell'AZ continuano ad essere elevate, proprio per questo motivo i nerazzurri si stanno tutelando con il calciatore del Milan. Un'intesa di massima, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stata trovata: 12 milioni di euro più eventuali bonus, se ci sarà la fumata nera con il centrocampista olandese il club orobico punterà tutto sul talento rossonero.