Atalanta, futuro Papu: le big sonnecchiano ma lui sogna Milano

vedi letture

Il futuro del Papu Gomez resta quanto mai in bilico, perché le offerte continuano a mancare con l'argentino che però per il momento non sembra intenzionato a dire sì a chi, come Fiorentina e Torino, potrebbero soddisfare le richieste sue e dell'Atalanta. Le bis sonnecchiano, la pista Juve è fredda mentre quella che porta allo scambio con Eriksen e dunque con un suo approdo all'Inter è complicata per diversi motivi, primo fra tutti i problemi nerazzurri in chiave societaria. Mancano due settimane alla fine del mercato e una soluzione andrà trovata. Può succedere qualsiasi cosa e Milano resta la meta preferita dell'argentino. A riportarlo è Il Corriere di Bergamo.