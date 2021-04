Atalanta, Gasperini: "Abbiamo sciupato l'impossibile. Champions? Ce la giochiamo con le big"

“Abbiamo sciupato l’impossibile, finché siamo rimasti in parità numerica abbiamo avuto una buona supremazia”. Intervistato da Sky dopo il pareggio con la Roma, Gian Piero Gasperini analizza l’1-1 della sua Atalanta: “Poi è chiaro che la Roma ha sempre la possibilità di fare gol e quando siamo rimasti in dieci ha avuto anche la supremazia a livello di gioco. Abbiamo regalato molto questa sera, sia per il gol che per la superiorità numerica che potevamo evitarci”.

Un piccolo calo di tensione?

“Giochiamo tanto, ogni partita ha la sua storia. Sembrava una partita a senso unico e alla fine per poco non perdiamo. Questo è il calcio”.

Il modello Atalanta è stato preso ad esempio nei discorsi contro la Superlega:

“La meritocrazia dovrebbe essere la normalità, la gestione dei bilanci. Se certe cose le avesse fatte l’Atalanta sarebbe sparita, certe leggi devono valere per tutti. Se le società non riesce a tenere i bilanci in ordine vendano i giocatori o paghino qualche contratto in meno. Se noi riusciamo a tenere i bilanci in ordine perché gli altri non possono”.



La Roma può vincere l’Europa League?

“Me lo auguro fortemente, l’ho detto a Fonseca, ma anche a Mancini e Cristante. Il calcio italiano deve sperare che la Roma vinca l’Europa League, sarebbe un grande risultato”.

Serve un cambiamento nel mondo del calcio?

“Tante squadre sono gestite bene, anche ad altissimi livelli, guardate il Bayern. L’Atalanta è partito dal basso ed è arrivata a giocarsi la Champions e volevano toglierci questo sogno. Ho ammirato Guardiola, Klopp e i giocatori del Liverpool che hanno riconosciuto che il calcio è meritocrazia. Speriamo che tutto ciò recuperi dei valori che da tempo sono persi”.

La lotta Champions?

“Non abbiamo nessuna paura, chi ce l’ha rimane indietro. Ce la giochiamo con le big, il campionato è entusiasmante”.