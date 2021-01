Atalanta, Gasperini: "Alla Coppa Italia ci teniamo. La finale di due anni fa è rimasta indigesta"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta il successo contro il Cagliari in Coppa Italia, che proietta gli orobici ai quarti di finale:

Due anni fa avete sfiorato la vittoria della coppa. Ci riproverete?

"È presto, siamo ai quarti di finale. Questa è una competizione che si gioca in pochissime partite e pochissimo tempo. Dovessimo andare avanti le due semifinali sono a febbraio. Vediamo come ci si arriva, noi ci teniamo. Cercheremo di fare il massimo perché quella Coppa Italia c'è rimasta indigesta per come è finita la finale".