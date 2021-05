Atalanta, Gasperini guarda avanti: "Abbiamo comunque centrato i nostri obiettivi"

"Poca fortuna? In certe gare serve anche questa componente. Non c'è stata però solo sfortuna, ma anche qualche decisione che esula dalla fortuna...". Parla così Gian Piero Gasperini ai canali ufficiali dell'Atalanta, dopo il ko in finale di Coppa Italia contro la Juventus: "Purtroppo queste gare vengono anche decise anche dagli episodi. Mi sono comunque congratulato con i miei ragazzi che hanno fatto un'ottima prestazione. Il primo tempo è stato di altissimo livello contro una squadra forte come la Juventus. Nel secondo tempo c'è stato un po' di calo, poi loro hanno fatto un bellissimo gol. La finale ci Coppa conquistata due volte in tre stagioni? Siamo comunque soddisfattissimi, abbiamo centrato tutti i nostri obiettivi. Questa è una squadra che dà soddisfazione ai propri tifosi, siamo felici".