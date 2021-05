Atalanta, Gasperini: "Il campionato probabilmente si chiuderà all'ultima giornata"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Parma: "Alla fine abbiamo incontrato una squadra che ci ha impegnato, il Parma retrocede quest’anno ma siamo convinti tutti che sia una buona squadra, ha dei giocatori di valore e sanno come stare in campo. Dopo la partita ha preso una piega favorevole, ma globalmente non è stata una gara semplice".

I cinque cambi le stanno dando una mano.

"È chiaro che i titolari non sono solo quelli che vanno in campo dall’inizio, se qualcuno parte a gara in corso non è considerato diversamente. Credo che questa sia la nostra forza, ringrazio tutti i giocatori perché l’hanno capito e i risultati sono questi. Cominciano ad esserci i primi caldi, è importante giocare degli spezzoni. Mi dispiace nei confronti dei ragazzi che giocano poco, ma si allenano e sono una parte determinante per mantenere l’armonia".

Che tassello rappresenta questa vittoria per la corsa Champions?

“È un passo, anzi sono tre passi avanti. Il campionato probabilmente si chiuderà all’ultima giornata. Noi speriamo di arrivarci prima, ma dobbiamo essere pronti a giocare fino all’ultimo minuto. Non dobbiamo avere la frenesia di chiudere prima, adesso incontreremo il Benevento che è una squadra disperata, queste gare sono difficili. Mancano tre giornate, ci speriamo".

Spera di stare in panchina nelle prossime gare?

"L'udienza ci sarà domani, sarà tutto più chiaro dopo".