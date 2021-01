Atalanta, Gasperini: "In Coppa Italia occasione per Maehle, Miranchuk e chi ha giocato meno"

"Tornerà Sportiello e ci potrebbero essere altre prove, però questo non toglie la volontà comunque di andare avanti". Così Gian Piero Gasperini, annunciando un robusto turnover alla vigilia della sfida al Cagliari.

Maehle lo vedremo titolare, e se sì a destra o sinistra?

"Il discorso che ho appena fatto vale per tutti, vale per Maehle, per Miranchuk per altri giocatori che magari sono stati utilizzati meno. Anzi, potrebbe essere l’occasione, vista l’importanza della gara, per chi ha giocato meno di giocare una partita che conta".