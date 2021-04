Atalanta, Gasperini: "Oottima partita ma non abbiamo raccolto. Tenuto bene fino all'espulsione"

Dopo il pareggio ottenuto a Roma, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN: "Era una partita che fino all'espulsione l'Atalanta ha condotto bene. Con l'espulsione si è complicata anche se in dieci abbiamo avuto le nostre occasioni".

E' d'accordo con il doppio giallo di Gosens?

"Non l'ho vista, rivedrò le immagini. Ci sono stati un po' di cartellini oggi e sui cartellini è sempre molto rischioso quello che può succedere".

Un po' deluso da chi è entrato?

"Purtroppo non è sempre così scontato. Questa è sempre stata una forza per noi. Siamo rimasti in dieci e la Roma ha approfittato mentre fino a quel momento avevamo tenuto la partita. Usciamo con quattro punti fra Juventus e Roma che forse all'inizio li avremo sottoscritti. E' innegabile che questa partita poteva e doveva essere chiusa".

Serie di partite più abbordabili.

"Ogni partita ha una sua storia. Non si può dire. Basta vedere quella di oggi. Non avremmo mai pensato di perderla a momenti. Le partita vanno interpretate e giocate. Abbiamo fatto un'ottima gara ma non abbiamo raccolto quello che era alla nostra portata. Siamo rammaricatii. La corsa Champions è serrata e aver perso due punti stasera, anche se alla vigilia poteva sembrare un buon risultato, non lo è. Abbiamo bisogno di tutti".

Un esercizio per far calciare così forte i suoi. La forza del passaggio è da squadra europea e andate veloci.

"Va bene andar veloci ma abbiamo sciupato l'impossibile nella rifinitura, nell'ultimo passaggio e nella scelta".

Lasciato troppo campo a Cristante in occasione del gol.

"Abbiamo tardato ad uscire. C'è stato un po' di qui pro quo. Eravamo in inferiorità numerica, lui ha approfittato di qualche spazio. Lui sappiamo che ha questo tiro importante, ha trovato questo gol e abbiamo pareggiato".