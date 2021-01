Atalanta, Gasperini: "Pessina molto utile. Può giocare in diversi ruoli a centrocampo"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato anche di Matteo Pessina nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma: "È un giocatore molto utile, non so se giocherà sempre in quel ruolo o a centrocampo. Siamo un po’ tirati in mediana, speriamo di recuperare Pasalic il prima possibile. Pessina si sta adattando bene, aiuta molto la squadra. Credo che la squadra debba essere valutata in blocco, penso ai difensori o ai centrocampisti, Freuler e De Roon ad esempio. Ci sono sempre, insieme alla difesa c’è questa mentalità forte. Gli attaccanti poi fanno gol e risaltano, ma vanno un po’ a turno. Quello che non manca mai è il nocciolo duro e consistente che garantisce la competitività della squadra".