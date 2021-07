Atalanta, Gollini può tornare in Inghilterra: piste Tottenham ed Everton per il portiere

Pierluigi Gollini potrebbe tornare in Inghilterra. Come riporta il portale Sportmediaset, il portiere in uscita dall'Atalanta sarebbe finito infatti nel mirino di Tottenham ed Everton in vista della prossima stagione. La pista inglese si riscalda sempre di più, anche se non è l'unica per il futuro dell'estremo difensore nerazzurro con un passato anche al Manchester United e all'Aston Villa: in Serie A restano alla finestra ormai da giorni sia la Lazio che la Fiorentina.