Atalanta-Gomez, prosegue lo scontro. La società non vuole cederlo in A, ma si pensa al prestito

Non saranno giorni semplici. Prosegue la storia da separati in casa tra Atalanta e il Papu Gomez, sempre più lontano da Bergamo. Tra allenamenti con la Primavera o lontani dal gruppo qualcuno ha già bussato la porta: l'Al-Hilal ha avanzato una proposta, ma la volontà del calciatore è quella di non lasciare l'Italia. Il tutto però si scontra con la scelta della società, al momento i nerazzurri non vogliono rinforzare le dirette concorrenti. Sarà un braccio di ferro continuo che si risolverà nei prossimi giorni, ma ormai l'epilogo è noto. Resta da capire la destinazione e le varie modalità da applicare per la cessione.

BRACCIO DI FERRO - Il ragionamento da parte della dirigenza ha una certa solidità, ma con un giocatore dal peso specifico come il numero 10 nerazzurro non sarà semplice continuare a rifiutare offerte dalla serie A. D'altronde il giocatore non vuole lasciare il paese: l'obiettivo è quello di scendere in campo per poter mantenere il posto in nazionale in vista dei prossimi impegni dell'Albiceleste. Le parti in causa si vogliono separare, ma al momento non è stato trovato un punto d'accordo.