Atalanta, Hatebeor migliora ma sarà out con la Roma: possibile rientro il 2 maggio

Archiviato con soddisfazione il successo sulla Juventus che è valso il sorpasso al terzo posto in classifica, è già tempo di pensare al prossimo impegno visto che il calendario propone il turno infrasettimanale e i nerazzurri sono attesi dalla sfida sul campo della Roma giovedì 22 aprile per la 32ª giornata della Serie A TIM 2020-2021.

Mister Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento al mattino al Centro Bortolotti di Zingonia. Squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre gli altri hanno disputato una partitella con la Primavera, alla quale ha partecipato per una frazione anche Hateboer.

L'esterno non sarà comunque a disposizione di Gasperini per la Roma e non sarà convocato almeno fino al 2 maggio prossimo.